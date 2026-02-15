Россияне готовы помогать детям до 25 лет

Больше половины опрошенных россиян (69%) считают, что родителям следует оказывать финансовую поддержку своим взрослым детям как минимум до 25 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ «Эволюция» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 8% указали возраст до 28 лет, но только если юноша или девушка получают очное образование в вузе. 2% готовы помогать детям до женитьбы, при этом неважно в каком возрасте состоится это важное событие. Еще 10% участников опроса придерживаются мнения, что ребенку следует помогать финансово столько, сколько потребуется.

Респонденты заявили, что родители должны быть «надежным тылом» для детей. Но есть и те, кто убежден, что длительная поддержка детей, наоборот, мешает им и может сделать их инфантильными. Так, каждый десятый респондент признался, что готов поддерживать свое чадо только до 18-летия.

Респондентов спросили: «был ли в вашей жизни опыт, когда родители помогали детям?». Половина опрошенных ответили, что получала такую поддержку от своих родителей, а почти четверть респондентов (24%) рассказали, что обеспечивали своих взрослых детей.

Отвечая на вопрос «как родители должны помогать своим взрослым детям?», больше половины респондентов (62%) ответили, что им следует оплачивать обучение в вузе, 20% — финансировать аренду жилья, 17% — помочь с оплатой первого взноса по ипотеке. Поддерживать детей в воспитании внуков планируют 14% респондентов.

Формировать накопления на эти цели готово 43%.

Несмотря на то, что почти 70% респондентов положительно относятся к идее помогать детям, откладывать деньги на финансовую поддержку своего чада готовы не все. Формировать накопления собираются 43%. Из них почти четверть (24%) рассчитывают накопить на совершеннолетие ребенка не менее 1 млн рублей, 12% респондентов назвали сумму до 2 млн рублей, 4% — до 10 млн рублей, и 2% россиян рассчитывают накопить для своего ребенка сумму свыше 10 млн рублей.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

