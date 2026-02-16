Король Швеции пошутил над жестким падением своей соотечественницы на Олимпиаде

Король Швеции Карл XVI Густав пошутил над жестким падением своей соотечественницы лыжницы Эббы Андерссон на Олимппиаде, передает Aftonbladet.

Андерсон упала во время эстафеты несколько раз. Во время одного из падений она перекувырнулась через голову и потеряла лыжу. После она какое-то время двигалась по трассе на одной лыже, пока ей не выдали запасную.

«Просто потрясающе. Какое падение. Никогда не видел, чтобы в лыжных гонках так летали по воздуху», --сказал Карл XVI Густав.

Швеция заняла в эстафете второе место. Олимпийскими чемпионками стали норвежки.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

