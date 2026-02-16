Открытки на Китайский Новый год – 2026: 70 картинок и поздравлений

Открытки и поздравления с Китайским Новым годом для семьи, друзей, коллег и партнеров

17 февраля в Китае и ряде других стран отмечают Китайский Новый год. В этом году символом года стала Красная Огненная Лошадь. В России праздник популярен благодаря интересу к восточной культуре и традициям, а также к китайскому гороскопу. «Газета.Ru» подготовила открытки с пожеланиями, чтобы вы могли поздравить с наступлением года Лошади родственников и друзей.

30 красивых открыток на Китайский Новый год

Вы можете скачать картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере. А еще можно поделиться ею в социальных сетях, чтобы как можно больше людей прониклись праздничным настроением.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления с Китайским Новым годом — 2026

Поздравления для родственников

С Китайским Новым годом, родные! Пусть крепнут семейное счастье и достаток!

С праздником! Крепкого здоровья и долголетия, благополучия и процветания!

С Китайским Новым годом! Пусть сила предков хранит нашу семью, а новый год принесет мир и радость!

С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь укажет нам путь к счастью!

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы в нашем доме всегда почитали старших и радовались успехам младших!

С праздником, семья! Счастья, здоровья и процветания на долгие годы вперед!

С Китайским Новым годом! Пусть наш род крепнет, как бамбук!

Поздравляю с Китайским Новым годом! Лошадиного здоровья и подкову на счастье!

С Китайским Новым годом, любимые! Пусть удача будет с нами весь год!

С Китайским Новым годом! Пусть Красная Огненная Лошадь избавит наш дом от всяких невзгод!

Пусть счастье и богатство войдут в твой дом! С Китайским Новым годом!

Желаю процветания и успеха! С Китайским Новым годом!

С Китайским Новым годом! Желаю гармонии в делах, мечтах и отношениях с близкими!

С праздником! Пусть твои труды принесут тебе значительную сумму на счет!

С Китайским Новым годом! Пусть твои замыслы ведут к успеху и благополучию!

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы каждый день был лучше предыдущего!

С праздником! Пусть друзья остаются рядом и будут верными спутниками по дороге к счастью!

С Китайским Новым годом! Пусть богатство и процветание сопровождают тебя этот год!

С праздником! Пусть Красная Огненная Лошадь даст силы для больших свершений!

С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь поможет тебе открыть любые двери на пути к новым возможностям!

С праздником! Пусть дела идут в гору, а успех сопутствует каждому проекту!

С Китайским Новым годом! Желаю компании процветания, стабильности в делах и уверенного движения к новым вершинам!

С праздником! Пусть результаты будут блестящими, как золото, а коллектив — крепким, как бамбук!

С Новым лунным годом! Пусть он принесет нам много возможностей для развития и откроет перед нами новые горизонты!

С праздником! Пусть в год Красной Огненной Лошади для нас начнется череда побед!

С праздником, коллеги! Желаю, чтобы каждый шаг вел нас к процветанию!

С Китайским Новым годом! Пусть в нашей компании царят богатство и успех!

С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь придаст сил и уверенности!

С годом Огненной Лошади! Желаю всем больших успехов, роста и развития!

С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь принесет богатство и процветание!

С наступлением года Огненной Лошади! Крепкого здоровья!

С Китайским Новым годом! Желаю процветания и долголетия!

С Китайским Новым годом! Пусть золото и нефрит заполнят ваш дом!

С Новым лунным годом! Желаю денежного изобилия!

С Китайским Новым годом! Пусть Огненная Лошадь вознесет вас до немыслимых вершин!

Желаю мира и благополучия! С годом Огненной Лошади!

С Китайским Новым годом! Желаю прийти к балансу и гармонии!

С Китайским Новым годом! Успехов и процветания!

С Китайским Новым годом! Пусть исполнятся все ваши мечты!

С Китайским Новым годом! Богатства и счастья!

Китайский Новый год: история и традиции

В 2026 году Китайский Новый год начинается 17 февраля . Празднование продлится до 3 марта — именно тогда китайцы отметят Праздник фонарей, завершающий встречу нового года. Дата праздника меняется каждый год: он наступает во второе полнолуние после зимнего солнцестояния.

Также у года меняется символ, им становится одно из животных китайского зодиакального круга. А еще символ года называется в честь определенного цвета и стихии. 2026 год стал годом Красной Огненной Лошади.

Издавна Китайский Новый год считается главным праздником в Китае и других странах Восточной Азии, поэтому его часто называют Восточный Новый год. Согласно мифам, корни праздника уходят в древние времена. В начале года китайцы прятались от чудовища по имени Нянь (в переводе с китайского языка — «год»), который пожирал скот, зерно и детей. Чтобы защититься от монстра, на входе в дом оставляли для Няня еду. Сытое чудовище не трогало жителей и уходило восвояси.

Но однажды люди увидели, что чудовище испугалось маленького ребенка, одетого в красную одежду. Они решили, что Нянь боится красного цвета, и потому начали развешивать красные фонари и свитки на окнах и дверях.

С празднованием Китайского Нового года связано множество традиций. Некоторые из них можно перенести и в свой обиход.