Стали известны детали предстоящих переговоров России, США и Украины в Женеве

Переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Женеве состоятся в закрытом формате. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Швейцарии сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что представителям СМИ запрещено присутствовать на переговорах. Для журналистов организуют пресс-центр, который будет находиться напротив отеля InterContinental.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

16 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российская делегация 16 февраля отправится на трехсторонние переговоры в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках, согласованных президентами РФ и США в ходе их встречи в Анкоридже в августе 2025 года.

Ранее дипломатический источник назвал число российских переговорщиков в Женеве.