Зеленский заявил о согласии Украины на «реалистичные» предложения США

Зеленский: Украина согласилась на все реалистичные предложения США
Francesco Fotia/Reuters

Власти Украины согласились на все реалистичные инициативы, предложенные Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и надолго», — сказал украинский лидер.

11 февраля Зеленский заявил, что Украина и Россия не согласны с предложением США создать на Донбассе свободную экономическую зону. По его словам, обе стороны на данный момент скептически относятся к предложению.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в США поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве.
 
