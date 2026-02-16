«И речь не о мести». Прокурор запросил пожизненное для исполнителей теракта в «Крокусе»

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализоде, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) в Басманном суде Москвы, ноябрь 2024 года

Гособвинение потребовало максимального наказания для обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». В ходе прений во 2-м Западном окружном военном суде прокурор запросил пожизненное лишение свободы для 15 из 19 фигурантов. Потерпевшие и их представители поддержали позицию обвинения, настаивая на самом строгом приговоре. Что известно о ходе дела — в материале «Газеты.Ru».

Максимальное наказание

Гособвинение настаивает на пожизненном лишении свободы для 15 из 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса. На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 из них проходят по статьям о террористическом акте, остальные обвиняются в содействии террористической деятельности.

«Всем запросили пожизненное, кроме двух братьев и отца Исломовых, а также Алишера Касимова», — рассказал собеседник агентства.

Прения сторон проходили в закрытом режиме во 2-м Западном окружном военном суде. На этой стадии процесса прокурор формулирует наказание, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. О запросе пожизненных сроков для исполнителей теракта в концертном зале сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье РБК.

Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачаболизода обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Кому и сколько

Прокурор просит назначить пожизненное лишение свободы Шамсидину Фаридуни — с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима, а также штраф в размере 990 тысяч рублей. Для Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова гособвинение также требует пожизненное наказание: по 17 лет в тюрьме каждому с последующим переводом в колонию особого режима и штрафами по 990 тысяч рублей. Саидакрами Рачаболизоде обвинение просит назначить пожизненное с 16 годами в тюрьме и штрафом 990 тысяч рублей.

Пожизненное наказание с 12 годами в тюрьме и штрафом 2,7 миллиона рублей запрошено для Умеджона Солиева. Мустакиму Солиеву — пожизненное, восемь лет в тюрьме и штраф 990 тысяч рублей. Шахромджону Гадоеву обвинение просит назначить пожизненное лишение свободы и штраф 2 миллиона рублей.

Зубайдулло Исмоилову — пожизненное с 12 годами в тюрьме и штрафом 2,7 миллиона рублей. Хусейне Хамидовой — пожизненное, 10 лет в тюрьме и штраф 1 миллион 790 тысяч рублей. Мухаммад Зоире Шарипзода, Якубджони Юсуфзода и Назримаду Лутфуллои гособвинение просит назначить пожизненное лишение свободы с 10 годами в тюрьме каждому и штрафами по 500 тысяч рублей.

Джумахону Курбонову прокурор просит назначить пожизненное наказание с девятью годами в тюрьме и штрафом 500 тысяч рублей. Хусену Медову — пожизненное, 10 лет в тюрьме с последующим направлением в колонию особого режима и штраф 2,5 млн рублей. Джабраилу Аушеву — пожизненное, восемь лет в тюрьме и штраф 1 млн 200 тыс. рублей.

Для Алишера Касимова обвинение запросило 22 года и 10 месяцев лишения свободы, из которых семь лет он должен провести в тюрьме, а затем отбывать наказание в колонии строгого режима.

Братьям и отцу Исломовым — Исроилу, Диловару и Аминчону — прокурор просит назначить по 19 лет 11 месяцев лишения свободы.

Позиция потерпевших

Представители потерпевших также выступили за максимально жесткое наказание для непосредственных исполнителей теракта и их пособников, заявила адвокат Людмила Айвар. По ее словам, ответственность за содеянное должна быть неизбежной, а мера наказания — соответствовать масштабу причиненного вреда и общественной опасности преступления. Кроме того, потерпевшие настаивают на удовлетворении гражданских исков, общая сумма которых превышает 65 млн рублей.

«И речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм — это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране»,

— объяснила ТАСС Людмила Айвар.

Другой адвокат потерпевших Даниэль Готье рассказал, что сторона защиты поддержала позицию гособвинения и в части заявленных гражданских исков к обвиняемым.

«Потерпевшие и их адвокаты также высказались по данному преступлению, полностью поддержали гособвинителя и попросили суд удовлетворить гражданские иски в полном объеме. Также потерпевшие просят назначить подсудимым соразмерное наказание содеянному, чтобы восстановить справедливость», — сказал собеседник агентства.

А что обвиняемые?

Обвиняемые вину не признали, однако гособвинение настаивает: их причастность к преступлению полностью доказана, заявила ТАСС Людмила Айвар.

По ее словам, в ходе прений во 2-м Западном окружном военном суде прокурор подробно обосновал позицию обвинения и заявил о доказанности вины всех подсудимых, включая четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Как подчеркнула Айвар, сторона обвинения считает, что собранные материалы дела подтверждают совершение преступлений каждым из фигурантов, несмотря на то что ни один из них полностью не признал свою вину по итогам судебного разбирательства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные нападавшие открыли огонь по людям, находившимся в здании, после чего устроили поджог зрительного зала.