В небе над Анапой и Геленджиком прозвучало несколько взрывов

Над Анапой, Витязево и Геленджиком прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, в общей сложности раздалось не менее шести взрывов. В небе слышен гул мотора, над Чёрным морем видны яркие вспышки. Работает сирена воздушной опасности.

16 февраля сообщалось, что в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов включили сирены системы оповещения.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны и другие подразделения перехватили за сутки в регионе 229 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Рогов предупредил о планах ВСУ «кошмарить» российские регионы.