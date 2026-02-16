«Перенесем войну на территорию России». В Эстонии раскрыли план боевых действий против Москвы

Эстония готова к нападению России и «перенесет войну» на ее территорию в случае начала вооруженного конфликта. Об этом глава МИД страны Маргус Цахкна заявил в интервью британскому изданию The Telegraph. Москва неоднократно отмечала, что не намерена нападать на страны НАТО. В Госдуме отметили, что такие выпады являются частью «информационной войны».

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае начала вооруженного конфликта между Россией и странами Прибалтики Эстония перенесет военные действия на территорию РФ. С соответствующим заявлением министр выступил в интервью британскому изданию Telegraph.

«Мы точно знаем, что делать. Мы готовы к вероятному вторжению России. Если Россия вторгнется на нашу территорию, мы, начав сопротивление, перенесем войну на ее территорию», — заявил Цахкна.

По словам министра, Эстония, Латвия и Литва готовы «отразить любые вторжения», а вслед за этим последует «сокрушительная контратака».

Telegraph уточняет, что эстонский министр, вероятно, имел в виду не военные удары самой республики, а выступление сил НАТО в целом.

Следует отметить, что с аналогичными заявлениями Цахна выступал и ранее. В июне 2025 года он высказывал те же мысли в интервью американскому изданию Defence One на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия нападет, то мы перенесем войну на ее территорию, — говорил Цахкна. — У нас нет времени обсуждать, можем ли мы использовать другое оружие или что-то еще. У нас нет времени. Мы должны действовать в первые минуты и часы».

Игра в имитацию

Заявление Маргуса Цахкны прозвучало в контексте недавних итогов имитационных (теоретических) учений, организованных газетой Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете Гельмута Шмидта. Как сообщало американское издание The Wall Street Journal, их цель состояла в оценке готовности стран Прибалтики и НАТО к гипотетическому вторжению со стороны РФ. В моделировании приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и НАТО, законодателей и экспертов по безопасности. По окончании учений выяснилось, что в ходе игры страны Североатлантического альянса потерпели поражение от РФ, а России удалось «установить господство над Прибалтикой» всего за несколько дней.

В статье со ссылкой на слова «многих европейских политиков и военных экспертов» отмечалось, что, по их мнению, «вероятность вторжения или даже полномасштабного нападения России на страны НАТО и ЕС возросла на фоне напряженности между Европой и президентом Трампом из-за Гренландии, Украины, торговли и иных вопросов».

По сценарию учений, Россия заявила о гуманитарном кризисе в Калининградской области, после чего взяла под контроль Сувалкский коридор (территория, отрезающая Прибалтику от Евросоюза) и расположенный в нем литовский город Мариямполе. США решили не применять Пятую статью НАТО, Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и отмобилизовалась, не ввела войска в Литву. В результате «российская сторона» нанесла «стороне НАТО» быстрое поражение.

«Хотят как-то быть значимыми»

На новые высказывания главы МИД Эстонии отреагировали в Госдуме. В комментарии для «Газеты.Ru» депутат Госдумы Виктор Соболев напомнил, что Россия не намерена вторгаться в Эстонию и другие страны Прибалтики, о чем неоднократно заявляли в руководстве страны.

«Мы не собираемся вторгаться на территорию Евросоюза. Об этом много раз говорил и президент, и глава МИД. Что касается Эстонии, Латвии, это лимитрофы (приграничные государства, находящиеся между двумя более сильными соперниками), которые хотят как-то выслужиться, хотят как-то быть значимыми», — подчеркнул он.

Соболев отметил, что, по его мнению, страны Прибалтики играют заметную роль в информационной войне против России.

«Вы, допустим, обратили внимание [на заявления Цахкны], еще кто-то обратит. До [президента США Дональда] Трампа доведут, что Эстония уязвима, и так далее. Трамп, может быть, и не знает, где она [расположена на карте]. Поэтому это чисто информационный такой вброс, который направлен на то, чтобы не допустить мирного соглашения», — сказал депутат Соболев.