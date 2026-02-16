Размер шрифта
Меморандум о создании ВСМ Минск — Москва подпишут в феврале

Глазьев: меморандум о создании ВСМ Минск — Москва могут подписать 26 февраля
Андрей Александров/РИА Новости

На полях предстоящего Высшего госсовета Союзного государства (СГ), намеченного на 26 февраля, вероятным станет подписание меморандума о создании скоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Минск и Москву. Об этом заявил госсекретарь СГ Сергей Глазьев в эфире телеканала «Первый информационный».

«Также на полях Высшего совета, возможно, будет подписан меморандум о сооружении высокоскоростной магистрали Минск-Москва. Более того, этот проект прорабатывается. И, надеюсь, этот меморандум между министерствами транспорта будет подписан», — приводит слова политика вещатель.

Госсекретарь также подчеркнул, что реализация проекта по созданию ВСМ будет включена в стратегические планы СГ на ближайшую трехлетку.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в неразрывности связей между Россией и Белоруссией. Такое заявление он сделал на встрече в Минске с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым.

<1>

Ранее Лукашенко обсуждал с Путиным сроки и ключевые вопросы взаимодействия при подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства.
 
