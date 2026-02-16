На Байкале мужчина на квадроцикле провалился в трещину во льду

На Байкале мужчина катался по льду на квадроцикле и провалился в трещину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент произошел 15 февраля у мыса Большой Кадильный — мужчина на квадроцикле провалился в трещину на льду. О случившемся сообщили в экстренные службы.

До прибытия спасателей пострадавшего из воды вытащили очевидцы. Они обеспечили мужчину сухой одеждой и помогли согреться.

До этого автомобиль с людьми провалился под лед на Байкале. Машина двигалась по льду и в 900 метрах от берега, проезжая трещину, провалилась под воду. Водитель и одна пассажирка не выбрались, еще двое сумели спастись.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.