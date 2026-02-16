Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчина на квадроцикле провалился в трещину во льду на Байкале

На Байкале мужчина на квадроцикле провалился в трещину во льду
ГУ МЧС России по Иркутской области/VK

На Байкале мужчина катался по льду на квадроцикле и провалился в трещину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент произошел 15 февраля у мыса Большой Кадильный — мужчина на квадроцикле провалился в трещину на льду. О случившемся сообщили в экстренные службы.

До прибытия спасателей пострадавшего из воды вытащили очевидцы. Они обеспечили мужчину сухой одеждой и помогли согреться.

До этого автомобиль с людьми провалился под лед на Байкале. Машина двигалась по льду и в 900 метрах от берега, проезжая трещину, провалилась под воду. Водитель и одна пассажирка не выбрались, еще двое сумели спастись.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.
 
Теперь вы знаете
Сколько стоит стать присяжным заседателем в России и насколько это опасно в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!