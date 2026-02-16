Четверо рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе

В Ленинградской области рыбаки застряли на льдине в акватории Финского залива. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел около деревни Логи в Кингисеппском районе. Из-за трещины во льду четверо рыбаков оказались в километре от берега и не могут самостоятельно вернуться на сушу.

Для эвакуации рыбаков на место выехал инспектор ГИМС. Экстренные службы занимаются спасением мужчин.

До этого мужчина на квадроцикле провалился в трещину во льду на Байкале. Еще до прибытия сотрудников экстренных служб пострадавшего достали из воды на сушу очевидцы. Они же обеспечили мужчину сухой одеждой и помогли согреться.

Ранее на Сахалине рыбаков на отколовшейся льдине унесло в море.