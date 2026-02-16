Размер шрифта
Общество

Неизвестный избил девушку в пермском клубе и сломал ей зубы

В Перми неизвестный избил девушку в клубе и сломал ей зубы
Telegram-канал ЧП Пермь

В Перми мужчина избил посетительницу клуба и сломал ей несколько зубов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в клубе «Май-Тай». По словам пострадавшей, мужчина избивал ее до потери сознания — причина нападения не уточняется. Охрана вмешалась лишь после того, как она отключилась.

В результате произошедшего у пострадавшей оказались сломаны четыре зуба, также ей наложили швы в двух местах. Сейчас женщина ищет свидетелей случившегося и просит помочь опознать нападавшего.

До этого в Адлере кальянщик избил жену владельца ночного клуба из-за того, что ему не давали пить на работе. Женщина попыталась обороняться с помощью лопатки для пиццы, в ответ агрессор разбил бутылку и попытался атаковать ее осколком.

Ранее абушка с внуком избили инвалида-колясочника в Кузбассе, он не выжил.
 
