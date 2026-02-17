Размер шрифта
Средства ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, средства ПВО уже сбили пять целей
Oleksii Holikov/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Севастополь, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито 5 воздушных целей над морской акваторией», — написал он.

Развозжаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Губернатор отметил, что ни один гражданский объект не пострадал.

По данным Минобороны России, 16 января в период с 16:00 мск до 20:00 мск средства ПВО сбили девять беспилотников над акваторией Азовского моря и по шесть над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

СМИ также писали о шести взрывах над Анапой и Геленджиком. Отмечалось, что над Черным морем были видны яркие вспышки, а также слышен гул мотора. По словам очевидцев, средства ПВО сбивали воздушные цели на подлете.

Ранее Рогов предупредил о планах ВСУ «кошмарить» российские регионы.
 
