Территории и ЗАЭС. Что будут обсуждать на переговорах в Женеве?

17–18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине. В этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам официального представителя Кремля, это изменение связано с тем, что на встрече планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос. Кто еще вошел в российскую переговорную группу — в материале «Газеты.Ru».

Кто вошел в российскую делегацию?

Российская делегация на предстоящих трехсторонних переговорах по Украине, которые состоятся в Женеве 17–18 февраля, будет расширена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Помимо [помощника президента РФ Владимира] Мединского там будет замминистра [иностранных дел РФ Михаил] Галузин и другие официальные лица», — отметил Песков, подтвердив, что во встрече также примет участие начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

По данным ТАСС, в состав переговорной группы войдут около 20 человек . Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, и заявил, что они получат детальные инструкции накануне.

Кроме этого, в Женеву также прибудет спецпосланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитрием. Однако он, по словам Пескова, будет работать «по отдельному треку».

«Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать. Ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи, в рамках этой группы», — добавил представитель Кремля.

Что будут обсуждать на встрече?

Как рассказал пресс-секретаря президента РФ, Владимир Мединский до сих пор был и остается главой делегации российских переговорщиков по Украине. Однако он не принимал участие в прошедших раундах в Абу-Даби, поскольку на них обсуждали в основном вопросы безопасности. Переговоры в Женеве же затронут более широкий спектр тем.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального. Которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем», — уточнил Песков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в рамках переговоров планируется обсудить ключевые параметры урегулирования — как военные, так и политические и гуманитарные. На встрече также может быть затронут вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией .

«Двусторонние контакты с украинцами, разумеется, как всегда, возможны», — уточнил источник агентства.

Кроме этого, ранее глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что Киев в рамках переговоров выступит с инициативой нового энергетического перемирия.

Кто вошел в украинскую и американскую делегации?

Украину на переговорах в Женеве, помимо Умерова, будут представлять глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и замначальника ГУР украинского минобороны Вадим Скибицкий.

Буданов ранее сообщил, что украинская группа уже отправилась в Женеву.

От Вашингтона на встречу прибудут спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Как отметил американский госсекретарь Марко Рубио, США продолжат делать все, что в их силах, чтобы урегулировать украинский кризис.

«Все, к чему мы стремимся — это сыграть какую-либо роль, если это возможно, в достижении договоренности. Мы не пытаемся навязать кому-то соглашение. Мы не пытаемся заставить кого-либо пойти на соглашение, которое они не хотят заключать. Мы просто хотим им помочь», — добавил он.

Что еще известно о переговорах?

По данным ТАСС, встреча представителей РФ, Украины и США пройдет в гостинице InterContinental. При этом РИА Новости не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Источник агентства также раскрыл, что единственной ролью Швейцарии как принимающей стороны на переговорах будет обеспечение безопасности. Не примут участие во встрече и представители ООН, чья штаб-квартира расположена в Женеве.