«Два достойных сына нашего Кавказа». Кремль помирил Кадырова и Керимова

Конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым исчерпан: они помирились в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом в своем видеообращении к верующим в преддверии месяца Рамадан рассказал главный муфтий, председатель духовного управления мусульман шейх Равиль Гайнутдин. Открытая вражда между представителями руководства двух кавказских республик длилась с осени 2024 года, когда Кадыров обвинил Керимова в подготовке покушения на себя и публично заговорил о кровной мести.

Равиль Гайнутдин напомнил, что распоряжением главы государства 2026 год объявлен Годом единства народов России.

«Мы с гордостью можем сказать: первыми, кто в нашем российском обществе на высоком уровне подал всем пример единения и братства, были представители нашей мусульманской уммы.

Это сделали два достойных сына нашего Кавказа — дорогие наши братья Рамзан Ахматович Кадыров и Сулейман Абусаидович Керимов. Находясь в стенах Московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию»,

— сказал главный муфтий.

Муфтий отметил, что Рамзан Кадыров «с мудростью разобрался» во лжи, клевете и планах недругов «устроить фитну» (смуту. – «Газета.Ru») и разжечь вражду между братскими народами Кавказа». По его словам, теперь этот план сорван, а «разногласия и недомолвки в нашей российской умме (мусульманском сообществе. — «Газета.Ru») решены».

О факте примирения свидетельствует и недавнее сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова, который 30 января рассказал о встрече с Керимовым в Москве.

«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров.

Кровная месть

Громкий конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым вспыхнул осенью 2024 года на фоне скандала вокруг смены собственников маркетплейса Wildberries. По данным источников «Ъ», Керимов стоял за компанией Russ, объединение которой с Wildberries и спровоцировало разногласия собственников. В середине сентября 2024 года в московском офисе компании произошла перестрелка, в которой погибли два человека и еще семеро, включая двоих полицейских, получили ранения. Кадыров заявил, что этому преступлению «старательно придают национальный окрас», а некоторые называют зачинщиками инцидента «кадыровцев».

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — подчеркнул политик во время совещания с чеченскими силовиками.

В опубликованном там же видео глава республики на чеченском языке рассказал о поступающих к нему угрозах и обвинил трех кавказских парламентариев в подготовке заказного убийства.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть [депутату Госдумы Бекхану] Барахоеву, [сенатору от Дагестана] Сулейману Керимову, [депутату] Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — заявил Кадыров на чеченском (перевод по ТАСС).

После этого депутаты Ризван Курбанов и Бекхан Барахоев сделали заявления, в которых опровергли свою причастность к подготовке покушения на Кадырова.

В Кремле в то время отказались как-либо вмешиваться в конфликт между главой республики и парламентариями.

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.