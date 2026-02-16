Размер шрифта
Умер звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Роберт Дюваль

Американский актер и режиссер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский актер и режиссер Роберт Дюваль, известный по фильмам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление супруги артиста.

По словам жены артиста Лучианы, ее супруг ушел из жизни в воскресенье на своем ранчо в Вирджинии.

Дюваль родился в Сан-Диего в семье военного. Его отец, Уильям Говард Дюваль, дослужился до адмирала, а мать, Милдред Вирджиния Харт, происходила из знатного рода — она была прямым потомком генерала Роберта Ли, командующего армией Конфедератов времен Гражданской войны в США.

Из-за службы отца семья часто переезжала. Некоторое время Дювали жили в Аннаполисе, неподалеку от Военно-морской академии США. Роберт посещал школу Северн в Мэриленде, а затем школу Принципиа в Сент-Луисе, основанную на принципах Христианской науки — течения, которого придерживались он сам и его мать. В 1953 году он окончил колледж Принципиа в Иллинойсе.

Отслужив год в армии (демобилизовался в звании рядового первого класса), в 1954 году Дюваль решил круто изменить жизнь и поступил в престижную актерскую школу Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке. Чтобы оплачивать учебу, он работал почтовым клерком. Именно там судьба свела его с Джином Хэкменом и Дастином Хоффманом — дружба с ними продлится десятилетиями и приведет к совместной работе в кино.

Наставником Дюваля стал педагог Сэнфорд Майснер, который пригласил его в свою постановку пьесы Хортона Фута «The Midnight Caller». Это сотрудничество стало судьбоносным: именно Фут порекомендовал никому не известного тогда Дюваля на роль, которая станет его дебютом в большом кино, — «Страшилы».

Мировую славу Дювалю принесли роли в культовых картинах. Он сыграл консильери Тома Хейгена в «Крестном отце» и его продолжении, а также адвоката Аттикуса Финча в экранизации романа «Убить пересмешника». Однако вершиной его карьеры многие критики считают роль подполковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Фраза его героя «Я люблю запах напалма по утрам» вошла в историю кино.

За свою самую пронзительную драматическую работу — роль кантри-певца-алкоголика — актер получил «Оскар» в 1983 году за фильм «Нежное милосердие».

Ранее актер Владимир Рулла умер на 78-м году жизни.
 
