Российская делегация отправилась на переговоры в Женеву

Делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Женеву для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США. Об этом сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
«Да», — ответил собеседник агентства на вопрос, вылетела ли российская делегация в Женеву.
Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится 17–18 февраля. До этого сообщалось, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться энергетическое перемирие.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская делегация уже прибыла в Женеву.
16 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российская делегация на переговорах в Женеве будет действовать в рамках, согласованных президентами РФ и США в ходе их встречи в Анкоридже в августе 2025 года.
Ранее в МИД Швейцарии заявили, что переговоры в Женеве пройдут без присутствия СМИ.