Российская делегация отправилась на переговоры в Женеву

Делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву для проведения переговоров

Делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Женеву для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США. Об этом сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.

«Да», — ответил собеседник агентства на вопрос, вылетела ли российская делегация в Женеву.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится 17–18 февраля. До этого сообщалось, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться энергетическое перемирие.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская делегация уже прибыла в Женеву.

16 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российская делегация на переговорах в Женеве будет действовать в рамках, согласованных президентами РФ и США в ходе их встречи в Анкоридже в августе 2025 года.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что переговоры в Женеве пройдут без присутствия СМИ.