Зеленский рассказал о готовности украинской делегации к переговорам в Женеве

Зеленский: украинская делегация прибыла в Женеву на мирные переговоры

Украинская делегация прибыла в Женеву на очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам», — заявил украинский президент.

Глава делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что Киев в рамках переговоров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным с целью продвижения к устойчивому и достойному миру.

16 февраля ТАСС сообщал, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет обсуждаться энергетическое перемирие.

До этого секретарь Умеров говорил, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия на переговорах в Женеве.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

