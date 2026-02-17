«Я хотела быть Пэрис». Пэрис Хилтон — 45

Сегодня 45-летний юбилей отмечает американская светская львица Пэрис Хилтон. Правнучка основателя международной сети отелей Hilton Hotels & Resorts прошла путь от лишенной наследства скандалистки до влиятельной предпринимательницы с многомиллиардным бизнесом и активистки, борющейся за права детей.

Пэрис Уитни Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в Нью-Йорке. Она была трудным подростком и часто прогуливала школу, из-за чего ее оттуда отчислили. Тогда родители отдали ее в специализированное учреждение Прово Каньон Скул, где, как потом вспоминала звезда, она подвергалась жестокому обращению и насилию.

«Мама хотела, чтобы я была Хилтон, а я хотела быть Пэрис», — вспоминала светская львица.

Широкую известность Хилтон начала получать в конце 1990‑х и начале 2000‑х, когда СМИ активно освещали ее вечеринки в Нью‑Йорке и Лос‑Анджелесе. В 2003 году она дебютировала в реалити «Простая жизнь». Шоу шло четыре года и закрепило за ней образ гламурной, но немного глупой звезды. Сама Хилтон позже заявляла, что специально отыгрывала подобную роль. Параллельно она пробовала себя в кино и музыке. Хилтон исполнила главные роли в картинах «Стильные штучки» и «Блондинка в шоколаде», а также выпустила два студийных альбома.

В 2003 году Хилтон оказалась в центре скандала из-за слитого интимного видео с ее участием. Кроме того, ее неоднократно арестовывали по делам о хранении наркотиков и пьяным вождении. Из-за этого ее дед, глава семьи и гостиничной империи Бэррон Хилтон лишил внучку наследства на сумму $60 млн.

Несмотря на отсутствие поддержки семьи, Пэрис Хилтон смогла построить собственную бизнес-империю, которая выпускает парфюм, одежду, аксессуары и другие продукты. Ее бренд насчитывал около 45 фирменных магазинов, 19 продуктовых линеек и 27 ароматов. Кроме того, Хилтон стала активисткой, которая борется за гражданские права, а также выступает за ужесточение контроля за специализированными учреждениями для трудных подростков.