Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Фото

«Я хотела быть Пэрис». Пэрис Хилтон — 45

«КамАЗу» — 50 лет
«Солнце нации». 85 лет назад родился Ким Чен Ир
Бразильский карнавал и падение Малинина: 18 главных фото недели
"Ангелы в белых халатах": как выглядели медсестры в СССР

Сегодня 45-летний юбилей отмечает американская светская львица Пэрис Хилтон. Правнучка основателя международной сети отелей Hilton Hotels & Resorts прошла путь от лишенной наследства скандалистки до влиятельной предпринимательницы с многомиллиардным бизнесом и активистки, борющейся за права детей.

Пэрис Уитни Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в Нью-Йорке. Она была трудным подростком и часто прогуливала школу, из-за чего ее оттуда отчислили. Тогда родители отдали ее в специализированное учреждение Прово Каньон Скул, где, как потом вспоминала звезда, она подвергалась жестокому обращению и насилию.

«Мама хотела, чтобы я была Хилтон, а я хотела быть Пэрис», — вспоминала светская львица.

Широкую известность Хилтон начала получать в конце 1990‑х и начале 2000‑х, когда СМИ активно освещали ее вечеринки в Нью‑Йорке и Лос‑Анджелесе. В 2003 году она дебютировала в реалити «Простая жизнь». Шоу шло четыре года и закрепило за ней образ гламурной, но немного глупой звезды. Сама Хилтон позже заявляла, что специально отыгрывала подобную роль. Параллельно она пробовала себя в кино и музыке. Хилтон исполнила главные роли в картинах «Стильные штучки» и «Блондинка в шоколаде», а также выпустила два студийных альбома.

В 2003 году Хилтон оказалась в центре скандала из-за слитого интимного видео с ее участием. Кроме того, ее неоднократно арестовывали по делам о хранении наркотиков и пьяным вождении. Из-за этого ее дед, глава семьи и гостиничной империи Бэррон Хилтон лишил внучку наследства на сумму $60 млн.

Несмотря на отсутствие поддержки семьи, Пэрис Хилтон смогла построить собственную бизнес-империю, которая выпускает парфюм, одежду, аксессуары и другие продукты. Ее бренд насчитывал около 45 фирменных магазинов, 19 продуктовых линеек и 27 ароматов. Кроме того, Хилтон стала активисткой, которая борется за гражданские права, а также выступает за ужесточение контроля за специализированными учреждениями для трудных подростков.
 
Теперь вы знаете
Сколько стоит стать присяжным заседателем в России и насколько это опасно в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!