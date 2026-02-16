Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что российская армия очень сильна и опытна, а военно-промышленный комплекс (ВПК) страны работает хорошо. Таким мнением он поделился в интервью El Pais.

«Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», — подчеркнул политик.

По его словам, в настоящий момент Россия побеждает в вооруженном конфликте. В связи с этим латвийский лидер призвал западных коллег серьезно относиться к ней.

14 февраля бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что Украина уже потерпела военное поражение в конфликте с Россией. Также французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что на передовой Россия уже одержала победу, и проигрыш Киева кажется «неизбежным».

Ранее Каллас не увидела скорой победы России на Украине.