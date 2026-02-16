Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 16 февраля 2026 года

16 февраля российские спортсмены выступили на своих первых соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 2026.

Российская шорт-трекистка Алена Крылова заняла итоговое девятое место на дистанции 1000 метров, сумев пробиться в утешительный финал.

Горнолыжник Семен Ефимов не смог доехать до финиша в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен пропустил одни из ворот и вынужден был сойти с дистанции из-за сложных погодных условий на трассе. Для попадания во вторую попытку горнолыжникам необходимо войти в топ-30 по итогам первого заезда. Помимо Ефимова, финишную черту не пересекли еще 23 спортсмена, включая олимпийского чемпиона 2026 года в гигантском слаломе бразильца Лукаса Пинейро Бротена.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

