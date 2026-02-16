Размер шрифта
Общество

Компания приезжих избила мужчину в Москве из-за замечания

«Регнум»: в Москве компания приезжих избила мужчину из-за замечания
В Москве молодые люди избили мужчину после того, как он сделал им замечание. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА «Регнум».

Инцидент произошел на Бауманской улице. Компания юношей нарушала общественный порядок, и проходивший мимо мужчина сделал им замечание. В ответ молодые люди нецензурно выругались, и оппонент оскорбил их по национальному признаку. После этого компания набросилась на него.

В избиении участвовали шесть человек. Когда пострадавший упал, его продолжали бить ногами. Один из агрессоров снимал нанесение побоев на камеру.

До этого банда подростков избила супружескую пару в липецком ТРК. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее российские подростки жестоко избили девушку-инвалида и сняли это на видео.
 
