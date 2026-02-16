Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Бывшая соратница Трампа заявила о настойчивых попытках президента прикрыть «дело Эпштейна»

Экс-соратница Трампа заявила о требовании президента скрыть файлы Эпштейна
Nathan Howard/Reuters

Экс-конгрессвумен и сторонница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что лично получала звонок от президента с требованием прекратить продвижение публикации архива Эпштейна. Об этом пишет The Time.

По словам Грин, обнародование этих файлов – ключевой шаг к обеспечению прозрачности, противодействию «глубинному государству» и разоблачению «преступного картеля богатых и влиятельных элит», контролирующих ситуацию.

Грин утверждает, что Трамп активно противодействовал публикации, оказывая давление на других конгрессменов, таких как Нэнси Мейс, а Лорен Боберт даже уводили в закрытую комнату для разговора. Томас Мэсси подвергался массированным атакам за поддержку раскрытия информации.

Ключевым моментом стала телефонная беседа между Грин и Трампом, произошедшая в сентябре. По словам экс-конгрессвумен, Трамп был в ярости, кричал на нее за поддержку Рэнда Пола-младшего и подписание петиции о голосовании по вопросу публикации архива Эпштейна, предложенного Томасом Мэсси.

«Вот и все. Это все. Очевидно — все именно так. Потому что они все там. Представьте эти звонки. Там каждый. Каждый человек в этом чертовом списке. Все там. Каждый миллиардер, главы государств», — отметила Грин.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Дональда Трампа. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

Ранее в архивах Эпштейна нашли сведения о знакомстве Мелании и Дональда Трампа.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!