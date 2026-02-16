Бывшая соратница Трампа заявила о настойчивых попытках президента прикрыть «дело Эпштейна»

Экс-конгрессвумен и сторонница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что лично получала звонок от президента с требованием прекратить продвижение публикации архива Эпштейна. Об этом пишет The Time.

По словам Грин, обнародование этих файлов – ключевой шаг к обеспечению прозрачности, противодействию «глубинному государству» и разоблачению «преступного картеля богатых и влиятельных элит», контролирующих ситуацию.

Грин утверждает, что Трамп активно противодействовал публикации, оказывая давление на других конгрессменов, таких как Нэнси Мейс, а Лорен Боберт даже уводили в закрытую комнату для разговора. Томас Мэсси подвергался массированным атакам за поддержку раскрытия информации.

Ключевым моментом стала телефонная беседа между Грин и Трампом, произошедшая в сентябре. По словам экс-конгрессвумен, Трамп был в ярости, кричал на нее за поддержку Рэнда Пола-младшего и подписание петиции о голосовании по вопросу публикации архива Эпштейна, предложенного Томасом Мэсси.

«Вот и все. Это все. Очевидно — все именно так. Потому что они все там. Представьте эти звонки. Там каждый. Каждый человек в этом чертовом списке. Все там. Каждый миллиардер, главы государств», — отметила Грин.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Дональда Трампа. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

Ранее в архивах Эпштейна нашли сведения о знакомстве Мелании и Дональда Трампа.