В Челябинской области нашли живым подростка, пропавшего во время лыжной прогулки

В Челябинской области нашли живым 15-летнего подростка, который пропал двое суток назад во время лыжной прогулки в национальном парке Таганай. Об этом сообщается в Telegram-канале «Челябинск. Главное».

По данным издания 74.ruhttps://74.ru/text/incidents/2026/02/16/76266325/?, школьник отправился на лыжную прогулку на гору Семибратка днем 15 февраля и не вернулся. К поискам подключились полиция, МЧС и волонтеры.

Вечером следующего дня мальчик вышел на участок, где ловила связь, и сообщил о себе. Его эвакуировали на вездеходе. По предварительным данным, подросток в нормальном состоянии, передвигается самостоятельно.

До этого в Башкирии пропавшую школьницу нашли без сознания на берегу водохранилища. Девочка отдыхала вместе с отцом в одном из туристических комплексов на берегу водохранилища. Утром она вышла на прогулку и к обеду не вернулась. После того как связаться с ней не удалось, отец обратился за помощью в экстренные службы.

Ранее в Марий Эл спасли подростков, едва не замерзших в лесу.