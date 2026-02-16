Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Дерипаска оценил статью о «долгом одиночном плавании» России

Дерипаска прокомментировал прогноз о «долгом одиночном плавании» России
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал прогнозы «Независимой газеты» о предстоящем «долгом одиночном плавании» России и поддержал тезисы о необходимости глубокой трансформации госуправления. Своей оценкой он поделился в Telegram-канале.

Речь идет о статье «В Мюнхене мечтали истощить Россию», в которой говорится о значительном влиянии государственного капитализма на бюджет страны, отсутствии стратегии и рисках монополизма.

«Да, многие проблемы уже понятны широкому кругу тех, кто заинтересован в росте российской экономики. Но это не полный перечень проблем, которые предстоит решить после окончания конфликта с Западом», — подчеркнул предприниматель.

В своем канале Дерипаска также высказывался о неизбежности усиления Глобального юга, конкуренция с которым создаст трудности в Европе в долгосрочной перспективе. По его мнению, Россия должна более прагматично подходить к торговле с Китаем и Индией для восстановления прежних темпов роста экономики. Таким образом страна сможет закрепить свою позицию в четверке крупнейших экономик мира, считает бизнесмен.

Ранее Дерипаска предложил защищать Гренландию «Полярными медведями».
 
Теперь вы знаете
Сколько стоит стать присяжным заседателем в России и насколько это опасно в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!