Дерипаска оценил статью о «долгом одиночном плавании» России

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал прогнозы «Независимой газеты» о предстоящем «долгом одиночном плавании» России и поддержал тезисы о необходимости глубокой трансформации госуправления. Своей оценкой он поделился в Telegram-канале.

Речь идет о статье «В Мюнхене мечтали истощить Россию», в которой говорится о значительном влиянии государственного капитализма на бюджет страны, отсутствии стратегии и рисках монополизма.

«Да, многие проблемы уже понятны широкому кругу тех, кто заинтересован в росте российской экономики. Но это не полный перечень проблем, которые предстоит решить после окончания конфликта с Западом», — подчеркнул предприниматель.

В своем канале Дерипаска также высказывался о неизбежности усиления Глобального юга, конкуренция с которым создаст трудности в Европе в долгосрочной перспективе. По его мнению, Россия должна более прагматично подходить к торговле с Китаем и Индией для восстановления прежних темпов роста экономики. Таким образом страна сможет закрепить свою позицию в четверке крупнейших экономик мира, считает бизнесмен.

