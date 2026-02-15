Размер шрифта
Сахалинка взяла кредиты и отдала 6 млн рублей мошенникам

На Сахалине девушка взяла кредиты и отдала мошенникам 6 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

На Сахалине 26-летняя местная жительница лишилась крупной суммы, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка «курьера маркетплейса». Под предлогом доставки аферист выманил у жертвы код из СМС. После этого девушке пришло уведомление о якобы утечке ее данных с портала «Госуслуги».

По номеру из сообщения она связалась с лжесотрудником банка, который заявил о необходимости «понизить кредитный потенциал» под предлогом «защиты» ее данных. Сахалинка поверила злоумышленникам и стала следовать их инструкциям. Она оформила кредиты в нескольких банках и отправила на «безопасный счет» более 6 млн рублей.

До этого молодой россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений. Преступники убедили юношу, что его средства якобы замешаны в финансировании недружественных государств.

Ранее мошенники обрушили на российских дачников «зимние» схемы обмана.
 
