Общество

Мигрант проглотил батарейку, чтобы избежать депортации

В Великобритании мигрант съел батарейку от вейпа и попал в больницу
Shutterstock

В Великобритании нелегальный мигрант из Египта проглотил литиевую батарейку от вейпа, чтобы сорвать собственную депортацию, мужчину госпитализировали. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в центре содержания иммигрантов. За несколько дней до вылета мужчине выдали электронную сигарету. Находясь в одиночной камере, он извлек батарейку и проглотил ее.

Мужчину срочно доставили в больницу, где спасли, а запланированный рейс с другими депортированными в Албанию пришлось отменить. По данным миграционной службы, задержанный и раньше срывал попытки выдворения. Подрядчик МВД, занимающийся депортацией, заявил, что проводит расследование, но пока не нашел нарушений со стороны персонала.

До этого британский миллиардер пожаловался на колонизацию страны мигрантами. Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» («МЮ») Джим Рэтклифф раскритиковал работу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что для «возвращения страны в нормальное состояние» потребуется «жесткая работа».

Ранее россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби.
 
