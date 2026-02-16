Дерево рухнуло на женщину в Воронеже, она попала в больницу

В Воронеже на женщину упало дерево, она попала в больницу

В Воронеже женщина оказалась в больнице после того, как на нее упало дерево. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 16 февраля на улице Старых Большевиков. Женщина получила травму из-за того, что на нее рухнуло дерево — почему оно упало, не уточняется. Пострадавшую доставили в больницу, она госпитализирована.

Прокуратура после случившегося организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Следователи проводят процессуальную проверку.

До этого глыба льда рухнула на коляску с младенцем в Самаре. После случившегося ребенку оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Ранее глыба льда упала на женщину в Башкирии.