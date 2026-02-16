Размер шрифта
Общество

Глыба льда рухнула на коляску с младенцем в Самаре

В Самаре глыба льда рухнула на коляску с младенцем
СУ-СКР Самара/VK

В Самаре на ребенка в коляске обрушилась глыба льда с крыши. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. С крыши многоквартирного дома прямо на коляску с младенцем внутри рухнула наледь. После случившегося ребенку оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Нижнем Новгороде. И женщина, и малолетний в результате получили травмы. После произошедшего также возбудили уголовное дело.

Ранее глыба льда упала на женщину в Башкирии.
 
