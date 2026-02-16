Размер шрифта
Бывшие россияне сражаются за золото Олимпиады

Фигурное катание. Олимпийские игры. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит турнир по фигурному катанию. Спортивные пары выступают с произвольной программой. Бывший фигурист сборной России Никита Володин, выступающий за Германию в паре с Минервой Фабьенне Хазе, является главным претендентом на золото Олимпиады. Также на победу претендуют бывшие российские спортсмены Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые представляют Грузию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

22:55

На льду — Анника Хокке и Роберт Кункель из сборной Германии!

22:54

Оценка Акоповой и Рахманина за произвольную программу — 114,39 балла, в сумме — 180,66.

22:52

Эх, как жаль... Карина упала с параллельного тройного тулупа. На каскаде девушка также допустила ошибку — резко перевалилась на вторую ногу во время выезда с первого прыжка (тройного сальхова) и вообще не смогла сделать второй прыжок. Стоит отметить, что ребята исполнили прекрасные выбросы и отличную тройную подкрутку. Но армянские фигуристы потеряют много баллов из-за своих ошибок.

22:48

На льду — Карина Акопова и Никита Рахманин, которые представляют Армению!

22:42

На разминку вышла вторая группа участников! Среди них — бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые представляют Армению.

22:40

Оценка британского дуэта за произвольную программу — 112,99 балла, в сумме — 179,06.

22:38

Оба партнера оперлись на лед руками после тяжелого выезда с двойного акселя в секвенции. Затем Люк чуть не уронил Анастасию во время поддержки, когда держал ее на руках, а сам вращался на одной ноге: фигурист заметно пошатнулся, резко приставил вторую ногу, а потом аккуратно опустил девушку на лед, что-то ей сказав. В итоге поддержка была сорвана. Также вместо тройного выброса ребята сделали двойной. К счастью, после этого британские спортсмены отлично справились с параллельным тройным тулупом и в целом неплохо для себя сделали другие элементы.

22:32

На льду — Анастасия Вайпан-Лоу и Люк Дигби из сборной Великобритании!

22:32

Оценка канадского дуэта за произвольную программу — 126,57 балла, в сумме — 192,61. Несмотря на грубые ошибки на прыжках, этот дуэт выходит на промежуточное первое место!

22:29

Очень жаль, что Деанна коснулась льда рукой после приземления с первого прыжка в секвенции, потеряла скорость и полностью отказалась делать второй прыжок. Это будет стоить канадцам большого количества баллов. К счастью, после этой ошибки ребята полетели вперед на всех парах и показали на льду великолепное страстное фламенко. Браво! Деанна плачет — пока неясно, от счастья или от обиды из-за своих ошибок.

22:24

На льду — Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из сборной Канады!

22:23

Оценка польских фигуристов за произвольную программу — 120,63 балла, в сумме — 185,86.

22:21

Партнер с трудом выехал с одного из прыжков в секвенции — его закружило на месте. Но в остальном Щетинина и Возняк показали прекрасный прокат! Почти все элементы были сделаны идеально. После проката оба фигуриста рухнули на лед от усталости и эмоций — так они были счастливы своему хорошему прокату. Юлия бурно отпраздновала свой успех, сотрясая воздух кулаками.

22:16

На льду — Юлия Щетинина и Михал Возняк из сборной Польши!

22:15

Оценка Ковалевых за произвольную программу — 113,78 балла, в сумме — 178,43.

22:13

К сожалению, Камиль упала с параллельного тройного прыжка и еще долго не могла найти равновесие и подняться со льда. Были и другие, более мелкие ошибки. Однако стоит отметить, что французские фигуристы здорово исполнили поддержки и вращения — максимального, четвертого уровня. В целом было видно, что Ковалевы получали удовольствие от своей программы: ребята зажгли под роковые композиции и удостоились громких оваций от зрителей. Правда, французы немного растерялись в конце и встали в финальную позу раньше времени. Пришлось немного подождать, пока закончится музыка.

22:10

Открывают выступления Камиль Ковалев и Павел Ковалев, которые выступают за Францию! Павел — бывший российский фигурист.

22:02

На разминку вышла первая группа участников!

21:50

Порядок выступлений сегодня:

21:47

Напомним, что по итогам короткой программы на первом месте оказался бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий в паре с Минервой Фабьенне Хазе. На промежуточном втором месте — тоже экс-россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Еще одна пара из бывших россиян — Мария Павлова и Алексей Святченко — оказались на четвертой позиции, всего в одном балле от канадцев, которые заняли третье место. Это значит, что сегодня сразу пять экс-российских спортсменов будут бороться за медали. Итоги короткой программы были такими:

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Совсем скоро спортивные пары покажут свою произвольную программу и разыграют медали Олимпийских игр.
 
