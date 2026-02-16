Бывшие россияне сражаются за золото Олимпиады

22:38

Оба партнера оперлись на лед руками после тяжелого выезда с двойного акселя в секвенции. Затем Люк чуть не уронил Анастасию во время поддержки, когда держал ее на руках, а сам вращался на одной ноге: фигурист заметно пошатнулся, резко приставил вторую ногу, а потом аккуратно опустил девушку на лед, что-то ей сказав. В итоге поддержка была сорвана. Также вместо тройного выброса ребята сделали двойной. К счастью, после этого британские спортсмены отлично справились с параллельным тройным тулупом и в целом неплохо для себя сделали другие элементы.