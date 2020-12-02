В Москве из-за пожара 11 домов остались без света

В Москве на Ленинградском проспекте из-за пожара в коллекторе 11 домов отключены от электричества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«От электричества отключены в общей сложности 11 жилых домов на Ленинградском проспекте», — сказал источник.

Пожар произошел в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до дома 35а. По коллектору на протяженности 6,5 км проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы для горячей и холодной воды. По имеющимся данным, огонь охватил именно кабели.

На место прибыли пожарные. Они ждут, пока кабели будут обесточены, чтобы потушить возгорание.

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