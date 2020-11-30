Свыше 30 человек задержаны в ходе протестов в Ереване

Сотрудники полиции Еревана провели задержание более 30 человек во время акции протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сторонники оппозиции попытались перекрыть проспект Маштоца, который является центральным в столице, и прошлись по другим центральным улицам.

После правоохранительные органы попытались оттеснить их и предотвратить беспорядки, в результате чего были задержаны 33 гражданина.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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