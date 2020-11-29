В Москве скончались еще 76 пациентов с COVID-19

В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Общее число летальных исходов достигло 8 902 умерших.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на коронавирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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