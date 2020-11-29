В Саратове обнаружили мертвыми женщину и ее четырехлетнюю дочь

Вечером в воскресенье, 29 ноября, в Саратове мертвыми были найдены женщина и ее четырехлетняя дочь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

«Сегодня, 29 ноября, в вечернее время отец 38-летней жительницы Октябрьского района (Саратова) привел старшую внучку домой в одну из квартир дома, расположенного по улице Чернышевского. Однако, пройдя в помещение, мужчина обнаружил тела матери и четырехлетней девочки с колото-резаными ранениями», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта семья на учете в органах системы профилактики не состоит.

Региональная прокуратура уже инициировала проверку по факту гибели женщины с ребенком.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.