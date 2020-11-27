Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в драке учителя из Нальчика

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии учителя, который пострадал в ходе конфликта в школе в Нальчике. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые. Угрозы жизни нет», — рассказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что второй пострадавший от выстрела из травматического пистолета был прооперирован, его могут выписать на амбулаторное лечение.

Кроме того, по словам источника, по данному факту УВД Нальчика возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее сообщалось, что между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Для разбирательства с учителем школьник позвал своих старших знакомых. Отбиваясь в драке, преподаватель выстрелил из травматического пистолета.

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