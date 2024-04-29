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Суды в Молдавии стали отменять штрафы за георгиевскую ленту

Глава комитета «Победа»: молдавские суды отменяют штрафы за георгиевскую ленту

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что суды в Молдавии отменяют административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. Об этом сообщает RT.

Так он прокомментировал призыв начальника полиции Молдавии Виорела Чернэуцану во избежание штрафа воздержаться от ношения георгиевских лент 9 мая.

«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным», — сказал Петрович.

Чернэуцану ранее подчеркнул, что запрет на ношение георгиевской ленты — это действующая норма, прописанная в законодательстве Молдавии. Как напоминает kp.ru, президент Молдавии Майя Санду предложила 9 мая праздновать не День Победы, а День Европы. В прошлом году власти Молдавии предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая.

Ранее стало известно, что в Молдавии намерены упростить снос памятников, «противоречащих хорошим манерам».

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