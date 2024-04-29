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В «Динамо» раскрыли секрет победы над «Зенитом», вспомнив экс-жену Аршавина

В «Динамо» сыронизировали над «Зенитом», вспомнив экс-жену Аршавина Барановскую

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РИА «Новости»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин иронично ответил на вопрос журналистов про то, в чем заключается секрет победы над петербургским «Зенитом» (1:0) в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит »Спорт-Экспресс».

Гафина спросили, связаны ли победы над «Зенитом» с тем, что Андрей Аршавин приезжал на стажировку к тренеру московской команды Марцелу Личке.

«На матче с «Зенитом» была и Юлия Барановская, болела за «Динамо». Может, в этом секрет? Нет, если говорить серьезно, главный секрет — это запредельный настрой наших футболистов, их качество. Все это конвертируется в результат», — заявил Гафин.

Барановская — экс-супруга Аршавина.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее Аршавин назвал главную проблему «Зенита».

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