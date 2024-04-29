Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи

Финляндия обратилась в Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) с просьбой о продлении поддержки по охране границы с Россией до ноября 2024 года. Об этом со ссылкой на представителя финской погранохраны Марко Саарекса сообщает ТАСС.

Саарекс пояснил, что Финляндия направила в Frontex письмо с просьбой о том, чтобы европейские пограничники помогали контролировать сухопутную границу с Россией до ноября.

«Frontex еще не ответило на наш запрос, но мы считаем, что эта помощь будет продолжена», — заявил Саарекс.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны оказывает поддержку Финляндии на границе с Россией с ноября 2023 года. Сообщалось о командировке в Финляндию 50 пограничников с предоставлением им различного оборудования и патрульных машин для усиления пограничного контроля.

28 апреля в Совете Федерации заявили, что у России нет потребности в Финляндии. По мнению сенатора Андрея Климова, причиной этого стал отказ Финляндии от многолетнего нейтралитета и ее вступление в блок НАТО.

Ранее сообщалось, что в Финляндии закроют проработавший почти 80 лет музей Ленина.