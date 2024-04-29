В ДНР задержали спикера нижегородской гордумы

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает агентство «В городе N» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Лавричева задержали в ДНР, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. Источник назвал факт задержания председателя гордумы «серьезной ошибкой».

«Лавричев — это человек государства, он любит родину», — отметил собеседник агентства.

Причины задержания неизвестны.

В пресс-службе гордумы издания NN.ru сообщили, что не обладают информацией о случившемся. Сам Лавричев не отвечает на телефонные звонки.

11 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что сотрудники спецслужбы предотвратили деятельность террористической ячейки, которая планировала совершить теракт на военном объекте в Донецке.

Ранее в Госдуме заявили о засилье мигрантов в Мариуполе.