Россия отреагировала на политику США по замораживанию российских активов — решение об аресте активов JP Morgan Chase является именно ответной мерой. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В статье под авторством Ли Юнфэя говорится, что Россия наконец сделала ход. По версии автора, теперь США «попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению».

«Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране», — сообщается в материале.

По данным Sohu, решение по иску включает как движимое, так и недвижимое имущество кредитной организации, а также акции российской «дочки» американского конгломерата.

24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск банка ВТБ к JP Morgan Chase, наложив арест на $439,5 млн и активы кредитной организации в России.

При этом в конце апреля сообщалось, что продолжающие работу в России крупнейшие европейские банки заплатили в 2023 году в бюджет страны более €800 млн налогов.

По оценкам специалистов, это в четыре раза больше, чем до начала российско-украинского конфликта.

Ранее Песков заявил, что изъятие активов РФ добьет западную экономику.