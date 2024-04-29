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Экс-генпрокурор Скуратов дал понять, что знает имя заказчика в «деле Листьева»

Скуратов: следствие допустило ошибки, но «дело Листьева» еще можно раскрыть

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Global Look Press

Дело о расправе над известным журналистом Владиславом Листьевым в марте 1995 года еще можно раскрыть. Такое мнение выразил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов, сообщает ТАСС.

«Я убежден, что [возможность] есть. Там есть еще шансы», — сказал Скуратов.

Экс-генпрокурор отметил, что «дело Листьева» остается для него «больной темой», и заявил, что оно являлось предметом «необоснованной, незаслуженной критики».

При этом Скуратов признал, что следствием были допущены ошибки, которые стали препятствием на пути расследования. Поясняя свою мысль, экс-генпрокурор уточнил, что имеет в виду недобросовестность работников оперативных служб, в результате которой информация о расследовании утекала на сторону.

«Я даже потом видел, какие документы утекали», — рассказал Скуратов.

Говоря о причинах затягивания и фактической остановки следствия экс-генпрокурор заявил об обширных связях главного заказчика этого преступления. Из слов Скуратова можно понять, что имя заказчика ему известно, но он не может его назвать из-за презумпции невиновности.

В конце 1980-х Владислав Листьев получил широкую известность как один из соведущих информационно-развлекательной телепрограммы «Взгляд» и сооснователь телекомпании «ВИD» («Взгляд и другие»). Он был автором и ведущим популярных телепередач «Поле чудес», «Тема» и «Час пик», принимал участие в создании программ «Угадай мелодию», «Звездный час», «L-клуб», «Серебряный шар», а также автошоу «Гонки на выживание». В январе 1995 года занял пост генерального директора Общественного российского телевидения (ныне — Первый канал). Вечером 1 марта 1995 года на Владислава Листьева было совершено нападение в подъезде собственного дома в Москве. Исполнители и заказчики преступления до сих пор не найдены.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ошибочно осужденный пенсионер из Уфы полвека борется за справедливость.

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