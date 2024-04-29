Сириец угрожал мачете посетителям Весеннего фестиваля в Штутгарте

В Германии полицейские не стали задерживать 19-летнего сирийца, который пронес мачете на Весенний фестиваль, пишет Bild.

Инцидент произошел накануне на традиционном мероприятии, которое проходит в парке развлечений в Штутгарте. Вооруженный молодой человек повздорил с несколькими подростками. Сначала в ход пошли кулаки, а затем юноша вытащил из-за пояса мачете и стал размахивать им. Он ударил клинком по земле, а затем попытался скрыться.

Через некоторое время полицейские узнали о произошедшем с помощью системы видеонаблюдения, они догнали мужчину и повалили его на землю. Он не стал делать никаких заявлений и был отпущен. Известно, что хулиган родился на территории Германии в сирийской семье и не имеет криминального прошлого.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который напал с мачете на мать с ребенком.