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Сириец угрожал мачете посетителям Весеннего фестиваля в Штутгарте

Молодой человек из Сирии проник на немецкий фестиваль с 70-сантиметровым мачете

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Michael Probst/AP

В Германии полицейские не стали задерживать 19-летнего сирийца, который пронес мачете на Весенний фестиваль, пишет Bild.

Инцидент произошел накануне на традиционном мероприятии, которое проходит в парке развлечений в Штутгарте. Вооруженный молодой человек повздорил с несколькими подростками. Сначала в ход пошли кулаки, а затем юноша вытащил из-за пояса мачете и стал размахивать им. Он ударил клинком по земле, а затем попытался скрыться.

Через некоторое время полицейские узнали о произошедшем с помощью системы видеонаблюдения, они догнали мужчину и повалили его на землю. Он не стал делать никаких заявлений и был отпущен. Известно, что хулиган родился на территории Германии в сирийской семье и не имеет криминального прошлого.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который напал с мачете на мать с ребенком.

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