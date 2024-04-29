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Создан метод лечения аритмии с помощью света

Chaos: световую дефибрилляцию сердца успешно протестировали на мышах

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Shutterstock

Ученые создали более мягкий метод дефибрилляции сердца для лечения аритмии. Новый подход может стать альтернативой болезненной дефибрилляции с помощью электрических разрядов. Результаты тестирования на животных опубликованы в журнале Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

В случае опасных для жизни нарушений ритма сердца можно использовать дефибрилляторы, чтобы возобновить регулярное сокращение сердца. Сильный электрический импульс на короткое время останавливает сердечную деятельность. Хотя этот метод может спасти жизнь, сильные электрические импульсы могут привести к повреждению сердечной ткани, сильной боли и другим осложнениям.

В новом исследовании ученые генетически модифицировали мышей, сделав их клетки сердца управляемыми светом. Параметры световых импульсов подбирал специальный алгоритм на основе данных о ритме сердца в данный момент. Такой подход позволял точнее и мягче бороться с аритмией, используя в 40 раз меньше энергии.

Ранее ученые выяснили, что яркий свет улучшает работу мозга, воздействуя на гиппокамп.

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