Зарубина заявила о желании Галкина вернуться в Россию

Певица и актриса Ольга Зарубина заявила в беседе с mk.ru, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) хочет снять статус иноагента и вернуться в Россию из-за тщеславия.

Зарубина причислила Галкина к людям, которые страдают от звездной болезни. По ее мнению, в таких как пародист слишком много тщеславия. Из-за отсутствия популярности за рубежом, как считает певица, артисты хотят вернуться на родину, где их «облизывали».

«Здесь, в России, они были известные и популярные: их все любили, «облизывали», поклонялись и восхищались. И вдруг они уехали и поняли, что они там никому не нужны. Ты приходишь в магазин, а на тебя никто не обращает внимания. Это очень сложно переживать людям тщеславным. Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина снять с себя статус иноагента», — рассказала певица.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. В том же году артист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

В апреле Галкин попытался снять с себя статус иноагента. Он подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра.

Ранее Киркоров объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой.