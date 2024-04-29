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В России выросли объемы сдаваемых новостроек

Предложение на первичном рынке жилья в России выросло на 15,3% год к году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Площадь проданных квартир в новостройках России в апреле 2024 года составила 35,5 тыс. кв. м, что почти на19% превысило показатель за январь-апрель 2023 года. Об этом пишет ТАСС cо ссылкой на данные ДОМ.РФ.

На сегодня отмечается рост объемов предложения на первичном рынке жилья — к 29 апреля 2024-го он увеличился на 15,3% относительно конца апреля 2023-го до 83,6 тыс. «квадратов».

На конец апреля 2024 года в России возводилось 110,6 тыс. кв. м жилья, из которых 32% уже реализовано, а 43% ещё не продано. Годом ранее доля непроданного жилья была такой же, а реализованного — на 2 п.п. меньше.

По сравнению с апрелем 2023-го девелоперы открыли продажи на больший объем строящегося жилья, особенно в Краснодарском крае - до 29% против 40% годом ранее. В Москве этот показатель снизился с 18% до 15%, в Подмосковье — с 21% до 19%.

Выросла также доля реализованных квартир, которые должны быть сданы в 2025 году — с 27% за январь-апрель 2023-го до 31% в апреле 2024-го. Для новостроек с вводом в 2024-м показатель увеличился менее заметно — с 56% до 58%.

До этого эксперт предупредил о полном бесправии дольщиков перед застройщиками.

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