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Певица Анциферова об уехавших из России артистах: «Мозолили глаза»

Певица Анциферова заявила, что уехавшие из России артисты мозолили глаза на ТВ

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kino-teatr.ru

Певица Татьяна Анциферова заявила в беседе с mk.ru, что каждый артист решает сам, уезжать ему из России или нет.

Анциферова призналась, что уже давно не ведет творческую деятельность, поэтому не в курсе, что происходит внутри музыкальной сферы. Певица отметила, что в основном уехали популярные артисты, которые «мозолили глаза» на телевидении.

«У меня тогда еще телевизор был, и всех их было действительно сильно много. Как ни включишь — одни и те же по всем каналам. Сейчас некоторые из них уехали, поэтому к ним такое пристальное внимание. Зрители привыкли видеть их всю жизнь, а теперь они их не наблюдают», — объяснила артистка.

Анциферова также рассказала, что практически не поддерживает связь с артистами, которые решили не уезжать из страны. Певица редко общается с коллегами в социальных сетях.

Анциферова перестала выходить на сцену с 2010 года из-за проблем со здоровьем. Певица рассказывала, что уже не одно десятилетие страдает от эндокринного заболевания. Она не занимается музыкой и полностью живет на пенсию в Москве.

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