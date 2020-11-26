Итальянский эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху
Правильное оливковое масло можно выбрать по его запаху, рассказал директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя, передает РИА «Новости».
По его словам, для пробы достаточно налить 10 мл масла в небольшой стакан.
Масло с растительными антиоксидантами будет обладать растительными ароматами: в нем будет запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным, объяснил эксперт.
Он призвал не выбирать масло по цвету, поскольку хороший продукт может быть зеленым и желтым.
Важнее, чтобы масло хранилось в бутылке из темного стекла, так как оно боится света, а кроме того, кислорода и тепла.
Ди Нойя также рекомендовал подбирать разные виды масла под определенную еду. Так, горьковатое сочетается с мясом, для салата подойдут более легкие сорта, к овощам и рыбе — масло с растительными нотами, к пасте и стейку — масло с насыщенным вкусом.
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