В украинском городе произошли взрывы

Взрывы произошли в Виннице в центральной части Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

«Начальница Винницкой областной администрации Наталья Заболотная сообщила, что Винницкая область подвергается массированной воздушной атаке со стороны России», — говорится в сообщении.

В настоящее время на все территории Украины действует воздушная тревога.

5 февраля сообщалось о взрывах в Киеве.

Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что в Киеве возможен полный блэкаут, генераторы и мини-ТЭЦ не способны полностью покрыть потребности столицы.

3 февраля стало известно, что срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом истек. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В украинской столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.