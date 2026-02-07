Юрист, защищающий семью 9-летнего Паши, объяснил претензии органов опеки

Семья, в которой жил убитый девятилетний мальчик из Петербурга, была любящей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на юриста, который представляет интересы семьи.

По его словам, встретившись с подопечными, он увидел в них «обычную многодетную семью» с финансовыми трудностями. Отец детей зарабатывает всеми возможными способами, мать – уставшая физически и морально, так как помимо Паши воспитывает шестерых детей.

«Я увидел нормальных любящих родителей, переживающих тяжелейшее для любого родителя горе — потерю ребенка», – рассказал юрист.

Говоря о протоколе по статье о неисполнении обязанностей, он заявил, что повод для него был бытовым: органы, проверявшие семью после жалобы соседей на шум, отметили отсутствие надлежащего ремонта.

Мать Паши хотела отправить его в школу и собирала документы, но из-за бытовых обязанностей и того, что некоторые специалисты принимают не каждый день, завершить процесс не успела.

Его сестры и братья не могут ходить в детский сад, так как в ближайшем нет мест, а до другого им добираться час.

Представитель семьи подчеркнул, что сделает все, чтобы помочь семье сохранить родительские права.

Мальчик пропал 30 января, с парковки супермаркета его увез неизвестный. Позже мужчину поймали. Он заявил, что ударил ребенка по голове, затем связал и бросил в воду. Тело мальчика нашли в водоеме Ленобласти.

Ранее сообщалось о том, что семья мальчика получит соцвыплату.