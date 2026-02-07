Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Юрист, защищающий семью 9-летнего Паши, объяснил претензии органов опеки

Защитник семьи убитого в Петербурге мальчика рассказал о претензиях опеки
Telegram-канал SHOT

Семья, в которой жил убитый девятилетний мальчик из Петербурга, была любящей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на юриста, который представляет интересы семьи.

По его словам, встретившись с подопечными, он увидел в них «обычную многодетную семью» с финансовыми трудностями. Отец детей зарабатывает всеми возможными способами, мать – уставшая физически и морально, так как помимо Паши воспитывает шестерых детей.

«Я увидел нормальных любящих родителей, переживающих тяжелейшее для любого родителя горе — потерю ребенка», – рассказал юрист.

Говоря о протоколе по статье о неисполнении обязанностей, он заявил, что повод для него был бытовым: органы, проверявшие семью после жалобы соседей на шум, отметили отсутствие надлежащего ремонта.

Мать Паши хотела отправить его в школу и собирала документы, но из-за бытовых обязанностей и того, что некоторые специалисты принимают не каждый день, завершить процесс не успела.

Его сестры и братья не могут ходить в детский сад, так как в ближайшем нет мест, а до другого им добираться час.

Представитель семьи подчеркнул, что сделает все, чтобы помочь семье сохранить родительские права.

Мальчик пропал 30 января, с парковки супермаркета его увез неизвестный. Позже мужчину поймали. Он заявил, что ударил ребенка по голове, затем связал и бросил в воду. Тело мальчика нашли в водоеме Ленобласти.

Ранее сообщалось о том, что семья мальчика получит соцвыплату.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!