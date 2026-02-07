Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

На Кубани мальчик не выжил после того, как врач неправильно поставил диагнозы

На Кубани родители обвинили врачей в неправильном лечении сына, мальчик не выжил
Shutterstock/FOTODOM

Семья из Краснодарского края рассказала о халатности медиков, которые не смогли спасти их годовалого сына якобы из-за промедления. Их слова приводит РЕН ТВ.

Как рассказали родители, у ребенка появились темные круги на ногах, держалась высокая температура. Ночью мать с сыном отправились в больницу, где их якобы приняли не сразу. По словам родительницы, медсестра отправила их сдавать кровь в другое здание, проигнорировав необходимость измерять температуру.

«Первый диагноз у нас это был –острый бронхит третьей степени, второй – был это пневмония и третий – ОРВИ. То есть ни один диагноз не подтвердился», – рассказала женщина.

В результате состояние мальчика ухудшилось, он не выжил. Как выяснили специалисты, причиной произошедшего стала инфекция. Сами родители утверждают, что анализы на вирусы, которые брали при поступлении, были отрицательными.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело, сейчас следователи проводят необходимые мероприятия.

По словам родителей, после обращения в ведомство, к ним стали постоянно приходить органы опеки, полиция, налоговая. Супруги полагают, что жалобы направляли врачи.

С произошедшего прошло больше года, поэтому родители опасаются, что виновные не понесут наказания.

Ранее врачи поставили ребенку ошибочный диагноз, и, удалив ему часть мозга, сделали инвалидом.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!