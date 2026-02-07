На Кубани мальчик не выжил после того, как врач неправильно поставил диагнозы

На Кубани родители обвинили врачей в неправильном лечении сына, мальчик не выжил

Семья из Краснодарского края рассказала о халатности медиков, которые не смогли спасти их годовалого сына якобы из-за промедления. Их слова приводит РЕН ТВ.

Как рассказали родители, у ребенка появились темные круги на ногах, держалась высокая температура. Ночью мать с сыном отправились в больницу, где их якобы приняли не сразу. По словам родительницы, медсестра отправила их сдавать кровь в другое здание, проигнорировав необходимость измерять температуру.

«Первый диагноз у нас это был –острый бронхит третьей степени, второй – был это пневмония и третий – ОРВИ. То есть ни один диагноз не подтвердился», – рассказала женщина.

В результате состояние мальчика ухудшилось, он не выжил. Как выяснили специалисты, причиной произошедшего стала инфекция. Сами родители утверждают, что анализы на вирусы, которые брали при поступлении, были отрицательными.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело, сейчас следователи проводят необходимые мероприятия.

По словам родителей, после обращения в ведомство, к ним стали постоянно приходить органы опеки, полиция, налоговая. Супруги полагают, что жалобы направляли врачи.

С произошедшего прошло больше года, поэтому родители опасаются, что виновные не понесут наказания.

